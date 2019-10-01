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Саркози будут судить по делу о финансировании избирательной кампании 

РИА Новости 2 часа назад
Саркози отправят под суд
Фото: РИА Новости
Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2012 года, передает агентство Франс Пресс.
Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным обвинения, штаб Саркози использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.
Во вторник Кассационный суд окончательно отклонил все апелляции Саркози и его юристов по этому делу. Сроки начала процесса, фигурантами которого помимо Саркози станут еще 13 человек, станут известны позднее. Экс-главе государства грозит год тюремного заключения и штраф в размере 3,75 тысячи евро.
Помимо "дела Bygmalion" Саркози предстоит ответить перед правосудием по обвинениям, касающимся коррупции и торговли влиянием. Как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.
Эта часть расследования против Саркози, известная как "дело о прослушках", была направлена в суд в июне 2019 года. Сроки начала слушаний пока неизвестны.
Саркози в рамках "дела Бетанкур" обвинялся в злоупотреблении доверием владелицы L'Oreal Лилиан Бетанкур при финансировании своей предвыборной кампании. Расследование началось в 2007 году, но до 2012 года Саркози как президент обладал иммунитетом. В октябре 2013 года дело было закрыто за недостаточностью доказательств.
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Комментарии
В мире , Николя Саркози , Лилиан Бетанкур , France-Presse , Франция
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