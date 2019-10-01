Саркози отправят под суд

Саркози будут судить по делу о финансировании избирательной кампании

Экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о незаконном финансировании своей избирательной кампании 2012 года, передает агентство Франс Пресс.

Речь идет о следствии по делу PR-агентства Bygmalion, которое занималось информационным сопровождением избирательной кампании Саркози. По данным обвинения, штаб Саркози использовал фальшивые счета за организованные агентством встречи, чтобы скрыть превышение расходов на президентскую кампанию.

Во вторник Кассационный суд окончательно отклонил все апелляции Саркози и его юристов по этому делу. Сроки начала процесса, фигурантами которого помимо Саркози станут еще 13 человек, станут известны позднее. Экс-главе государства грозит год тюремного заключения и штраф в размере 3,75 тысячи евро.

Помимо "дела Bygmalion" Саркози предстоит ответить перед правосудием по обвинениям, касающимся коррупции и торговли влиянием. Как предполагает следствие, Саркози во время рассмотрения в Кассационном суде "дела Бетанкур" о финансировании его избирательной кампании пытался через своего адвоката Тьерри Эрцога получить информацию, защищенную профессиональной тайной. Саркози, по данным следствия, мог обещать члену суда Азиберу помощь в получении престижного судейского поста в Монако.

Эта часть расследования против Саркози, известная как "дело о прослушках", была направлена в суд в июне 2019 года. Сроки начала слушаний пока неизвестны.