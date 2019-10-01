Девушки «Безумного Макса»

Wasteland Weekend — самый крупный фестиваль постапокалиптики в мире. Ежегодно тысячи людей собираются в Калифорнии, чтобы погрузиться в атмосферу вселенной «Безумного Макса.

Фестиваль проводится с 2010 года. Wasteland Weekend проходит в пустыне между закрытым ядерным полигоном времен холодной войны и Голливудом. Каждый из участников должен подготовить костюм. Поклонники знаменитого фильма разъезжают на прокачанных автомобилях, устраивают огненные шоу, а девушки участвуют в конкурсе на лучший постапокалитический купальник.

»Отправляясь в пустоши, вы оставляете свою настоящую жизнь позади: не беспокойтесь о пробках, оплате счетов. Люди на время покидают реальность, и вот тогда-то и проявляется лучшее в человеческой природе», — делится впечатлениями один из посетителей.