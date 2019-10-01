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Девушки «Безумного Макса» 

Рамблер 55 минут назад
Wasteland Weekend — самый крупный фестиваль постапокалиптики в мире. Ежегодно тысячи людей собираются в Калифорнии, чтобы погрузиться в атмосферу вселенной «Безумного Макса.
Фестиваль проводится с 2010 года. Wasteland Weekend проходит в пустыне между закрытым ядерным полигоном времен холодной войны и Голливудом. Каждый из участников должен подготовить костюм. Поклонники знаменитого фильма разъезжают на прокачанных автомобилях, устраивают огненные шоу, а девушки участвуют в конкурсе на лучший постапокалитический купальник.
»Отправляясь в пустоши, вы оставляете свою настоящую жизнь позади: не беспокойтесь о пробках, оплате счетов. Люди на время покидают реальность, и вот тогда-то и проявляется лучшее в человеческой природе», — делится впечатлениями один из посетителей.
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