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Польша призвала остановить «имперскую политику» России 

News.ru 6 минут назад
Польша призвала остановить «имперскую политику» России
Фото: РИА Новости
Президент Польши Анджей Дуда призвал остановить «имперскую политику» России, пока Москва не проявила агрессию.
«Один за всех, и все за одного. Это больше не сфера влияния России, потому что сегодня 4,4 тысячи, а совсем скоро уже 5,5 тысячи американских солдат будут на нашей земле», — заявил политик в интервью Niezalezna.
Он подчеркнул, что Польша больше не является сферой влияния России благодаря присутствию в стране военнослужащих НАТО. Кроме того, по мнению лидера, переброска дополнительных сил США обеспечит более чёткий ответ Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран-участниц.
«Сильный восточный фланг НАТО и безопасная Польша — это факт», — заверил Дуда.
Как писал News.ru, Варшава ожидает, что Конгресс США одобрит сделку о закупке 32 истребителей F-35A. По данным The National Interest, страна имеет планы по подготовке к войне с Россией и по этой причине не собирается ограничиваться только закупкой истребителей.
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Комментарии
В мире , Анджей Дуда , Конгресс США , НАТО , Москва , Польша
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