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Названо число записавшихся в поляки белорусов 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Названо число записавшихся в поляки белорусов
Фото: Wikipedia
За последние 11 лет более 130 тысяч граждан Белоруссии получили карту поляка. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolitа со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши​.
Отмечается, что с момента начала выдачи карт поляка в 2008 году их получили уже 131 770 белорусов. При этом более трети из них — 55 тысяч человек — сделали это за последние три года. Кроме того, в настоящий момент готовятся к получению документа еще 5376 граждан Белоруссии, которые сдали экзамен в польском городе Белосток. Документы еще 1,5 тысячи человек на данный момент находятся на рассмотрении.
Карты поляка были введены в обиход после принятия польским Сеймом соответствующего закона в 2007 году. Изначально документ выдавался жителям стран бывшего СССР, имеющим польское происхождение, однако с 2019 года претендовать на получение карты поляка могут граждане любой страны мира, которые смогут доказать наличие у себя польских корней и сдать экзамены.
Документ дает право бесплатно получать визу для поездок в Польшу, работать там без специального разрешения и пользоваться некоторыми льготами на территории этой страны.
В Белоруссии введение этого документа изначально восприняли негативно. В 2011 году Конституционный суд страны постановил, что некоторые нормы польского закона о карте поляка не соответствуют международному праву. По его мнению, эти нормы нарушают принцип «невмешательства во внутреннюю компетенцию другого государства».
В 2012 году в Белоруссии были внесены поправки в законы «О статусе депутата» и «О государственной службе», которые под угрозой увольнения запретили пользоваться картой поляка чиновникам, а ее владельцам — избираться в верхнюю и нижнюю палаты парламента.
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Комментарии
В мире , СНГ , МИД , Белосток
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