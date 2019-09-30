Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ 

РИА Новости 1 час назад
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации. Об этом сообщила вице-спикер парламента Грузии, руководитель грузинской делегации в ПАСЕ Тамар Чугошвили в беседе с IMEDI.
Парламентарий объяснила, что вместо этого Грузия намерена привлечь внимание к проблемам, которые якобы исходят от Москвы в отношении Тбилиси и Киева. Она также пообещала найти способ включить этот вопрос в повестку дня организации.
"К сожалению, большинство депутатов ПАСЕ поддержало возвращение России, и сегодня только несколько государств выступают против этого. Соответственно, мы находимся в координации с этими странами", — сказала Чугошвили.
ПАСЕ в 2014 году лишила российскую делегацию права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов Ассамблеи в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Затем ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской стороны, но санкции только ужесточались. Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий. Россия также заморозила выплату взноса в Совет Европы (СЕ) в 2017 году.
В июне участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, восстанавливающую полномочия российской делегации в полном объеме. Возвращению Москвы в Ассамблею всячески пыталась помешать Украина, против также выступали Грузия, Британия и страны Балтии.
Так, украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о восстановлении в правах россиян. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
В августе премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга страны по взносам в СЕ за 2017-2018 годы.
Последние новости
Билан вновь оконфузился в Самаре Билан вновь оконфузился в Самаре Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками Доллару вынесли приговор к 2020 году Доллару вынесли приговор к 2020 году
Комментарии74
В мире , Кавказ , Дмитрий Медведев , Тамар Чугошвили , Совет Европы , Грузия , Киев , Москва , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать продала своих дочерей любовнику-педофилу
Мать продала своих дочерей любовнику-педофилу1
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением55
«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ
«Нам не нравится»: Кремль жестко ответил ПАСЕ315
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян21
Видео
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
01:19
Стало известно о невыполненном обещании Заворотнюк
Шоу-бизнес
Грету Тунберг призвали убить
09:44
Грету Тунберг призвали убить
В мире
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
00:31
«Сюда, тварь!» Как отец издевался над сестрами Хачатурян
Происшествия Криминал
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
02:48
Уроженец Белоруссии изнасиловал москвичку и ее сына
Происшествия
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
00:40
Оскорбил Берлин: Что же натворил Зеленский
В мире Украина
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
03:58
Детские онкологи в Москве пригрозили массовым увольнением
Общество Другое
Лавров вызвал фурор в ООН
00:20
Лавров вызвал фурор в ООН
Политика
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
00:31
Сообщения о спецназе России в Норвегии назвали фейком
Политика
В Атлантике пропало судно с украинцами
01:19
В Атлантике пропало судно с украинцами
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение