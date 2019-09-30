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Жака Ширака похоронили 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 40 минут назад
Жака Ширака похоронили
Фото: Reuters
На кладбище Монпарнас в Париже завершились похороны экс-президента Франции Жака Ширака.
Он был похоронен только в присутствии близких. Ширак похоронен рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году, передает «Интерфакс».
Напомним, панихиду по экс-президенту Франции посетил в том числе президент России Владимир Путин. Всего церемонию прощания посетили около 80 бывших и действующих иностранных лидеров.
Газета ВЗГЛЯД писала, что участие Путина в прощании с Шираком стало первой поездкой российского лидера на похороны главы иностранного государства.
Ширак умер 26 сентября в возрасте 86 лет.
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В мире , Жак Ширак , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс , Франция
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