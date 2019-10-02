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Токио выразил Пхеньяну протест в связи с запуском ракет

Голландские депутаты потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении MH17

Пушков: подписание "формулы Штайнмайера" открывает путь к сдвигу в отношениях с Европой