Партия Курца победила на выборах в Австрии

Курц поблагодарил избирателей и отметил, что Народная партия надеялась на хороший результат, однако «столько высокого процента не ожидала».

Австрийская народная партия (АНП) бывшего главы правительства страны Себастьяна Курца победила на парламентских выборах. Курц заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.

«Мы приложим все усилия, чтобы состоялось максимально уважительное сотрудничество всех партий и все наилучшим образом работали для Австрии», — заявил он.

Курц поблагодарил избирателей и отметил, что Народная партия надеялась на хороший результат, однако «столько высокого процента не ожидала».

«Мне редко когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов», — цитирует его телеканал ОЕ24.

В воскресенье, 29 сентября, в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, побеждает партия Курца с 37,1% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия (21,8%), а на третьем — Австрийская партия свободы (16%).

Тридцатитрехлетний Курц был самым молодым федеральным канцлером в Австрии, однако после вынесенного парламентом вотума недоверия он подал в отставку. Причиной тому стала публикация записи переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которая фигурировала в СМИ как «племянница российского олигарха». Политик предлагал ей помощь в покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование Австрийской партии свободы, лидером которой он являлся.

Однако позже стало известно, что так называемая племянница олигарха таковой не является: девушка оказалась студенткой, нанятой для записи компромата. В результате скандала Штрахе подал в отставку, но вынужден был подать в отставку и канцлер. Это случилось после того, как Партия свободы вышла из коалиции с Австрийской народной партией Курца.

После этого временное правительство впервые в истории возглавила женщина — председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.