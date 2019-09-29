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Партия Курца победила на выборах в Австрии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Партия Курца победила на выборах в Австрии
Фото: globallookpress.com
Курц поблагодарил избирателей и отметил, что Народная партия надеялась на хороший результат, однако «столько высокого процента не ожидала».
Австрийская народная партия (АНП) бывшего главы правительства страны Себастьяна Курца победила на парламентских выборах. Курц заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.
«Мы приложим все усилия, чтобы состоялось максимально уважительное сотрудничество всех партий и все наилучшим образом работали для Австрии», — заявил он.
Курц поблагодарил избирателей и отметил, что Народная партия надеялась на хороший результат, однако «столько высокого процента не ожидала».
«Мне редко когда нечего сказать, но сегодня у меня почти нет слов», — цитирует его телеканал ОЕ24.
В воскресенье, 29 сентября, в Австрии состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным, побеждает партия Курца с 37,1% голосов. На втором месте — Социал-демократическая партия (21,8%), а на третьем — Австрийская партия свободы (16%).
Тридцатитрехлетний Курц был самым молодым федеральным канцлером в Австрии, однако после вынесенного парламентом вотума недоверия он подал в отставку. Причиной тому стала публикация записи переговоров вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с девушкой, которая фигурировала в СМИ как «племянница российского олигарха». Политик предлагал ей помощь в покупке австрийских СМИ в обмен на финансирование Австрийской партии свободы, лидером которой он являлся.
Однако позже стало известно, что так называемая племянница олигарха таковой не является: девушка оказалась студенткой, нанятой для записи компромата. В результате скандала Штрахе подал в отставку, но вынужден был подать в отставку и канцлер. Это случилось после того, как Партия свободы вышла из коалиции с Австрийской народной партией Курца.
После этого временное правительство впервые в истории возглавила женщина — председатель Конституционного суда Бригитте Бирляйн.
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Комментарии
В мире , Себастьян Курц , Австрия
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