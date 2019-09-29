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Марин Ле Пен отказали в посещении церемонии в память о Шираке 

RT на русском 1 час назад
Марин Ле Пен отказали в прощании с Шираком
Фото: Reuters
Семья бывшего президента Франции Жака Ширака не дала согласие на посещение лидером партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен церемонии в память об умершем политике.
«Мы с сожалением отмечаем, что семья Шираков отказалась соблюдать республиканские обычаи, позволяющие всем избранным представителям французского народа завтра пойти на церемонию почтения бывшего президента», — написала в Twitter Ле Пен.
Во Франции день 30 сентября объявлен днём национального траура, в церкви Сен-Сюльпис в Париже пройдёт служба, на которой будут присутствовать действующий глава государства Эммануэль Макрон и лидеры других стран.
Ширака похоронят на кладбище Монпарнас.
Также сообщалось о планах президента России Владимира Путина посетить в Париже церемонию прощания с бывшим президентом Франции.
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В мире , Жак Ширак , Марин Ле Пен , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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