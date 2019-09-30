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Представители 15 стран прибыли в Россию на встречу по Арктике 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В России стартует международная встреча по Арктике
Фото: РИА Новости
Представители 15 стран прибыли в Санкт-Петербург для участия в восьмой международной встрече государств-членов Арктического совета под эгидой Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин.
"На встрече будут представлены все зарубежные государства, входящие в Арктический совет: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция. От них приехали представители структур, курирующих вопросы безопасности, и научной общественности… Кроме того, на встречу прибыли представители Китая, Индии, Италии, Германии, Республики Корея, Сингапура, Франции и Японии", — сказал он.
Встреча в течение трех дней будет проходить на борту теплохода, который проследует из Петербурга на остров Валаам в Ладожском озере и обратно. На мероприятии планируется обсудить сотрудничество в целях стратегической стабильности в Арктике и устойчивое развитие региона.
Российскую делегацию на встрече возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев. В ее состав также вошли представители администрации президента РФ, МИД, Минэнерго, Минтранса, МЧС, Минприроды, Минвостокразвития, Федерального агентства по делам национальностей, представители госкорпораций и бизнеса, руководители ряда научных учреждений. Также присутствует специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.
Участники встречи во главе с Патрушевым в понедельник на Пискаревском мемориальном кладбище возложили венки к могилам ленинградцев, погибших во время блокады города в годы Великой Отечественной войны. Также они посетили Российский этнографический музей, где ознакомились с уникальными предметами культуры и быта древних народов России. После этого погрузились на теплоход, который взял курс на остров Валаам.
Международные встречи государств-членов Арктического совета, стран-наблюдателей и зарубежной научной общественности организуются в РФ под эгидой Совета безопасности с 2011 года. Они по традиции проходят в местах, где иностранные участники могут воочию увидеть не только разнообразие и богатство арктической природы России, но и ознакомиться с ходом крупных проектов по освоению Арктики. Прошлая встреча прошла в августе 2017 года в поселке Сабетта на Ямале, где расположены мощности по производству сжиженного природного газа в рамках большого международного проекта "Ямал СПГ".
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Финляндии, изначально видевшей главной его целью сохранение уникальной природы северной полярной зоны. Ядром совета являются его постоянные члены — "восьмерка" арктических стран: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. Статус постоянных участников в совете также имеют шесть организаций, представляющих коренные народы Арктики. Это Международная ассоциация алеутов, Арктический совет атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России и Совет саамов.
Статус наблюдателя в Арктическом совете могут получить неарктические государства, а также межправительственные, межпарламентские, всемирные, региональные и неправительственные организации, которые, с точки зрения совета, могут внести вклад в его работу.
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Комментарии
В мире , Япония и Россия , Безопасность , Артур Чилингаров , Евгений Аношин , Николай Патрушев , Администрация Президента РФ , МИД , МЧС , Минтранс РФ , Совет безопасности РФ , Минэнерго , Минприроды , Германия , Дания , Исландия , Италия , Канада , Китай , Южная Корея , Норвегия , Санкт-Петербург , Сингапур , США , Финляндия , Франция , Швеция , Япония
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