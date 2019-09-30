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Явка на парламентских выборах в Австрии превысила 60% 

РИА Новости + ещё 50 17 минут назад
Явка на выборах в Австрии превысила 60%
Фото: Reuters
Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 60,6%, свидетельствуют первые данные подсчета МВД.
Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться только в четверг. Соответственно, итоговая явка может быть выше.
Явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2017 года составила 80%.
По данным МВД, Австрийская народная партия Себастьяна Курца набирает 38,4%, что соответствует 1 467 607 голосов избирателей и 73 из 183 мандатов в Национальном совете. На втором месте — Социал-демократическая партия с 21,5% голосов (41 мандат), на третьем — Австрийская партия свободы с 17,3% (32 мандата). Четвертое место достается партии "Зеленые", которая получает 12,4% (23 мандата), пятое — праволиберальной NEOS — 7,4% (14 мандатов).
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В мире , Себастьян Курц , МВД , Австрия
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