Явка на выборах в Австрии превысила 60%

Явка на парламентских выборах в Австрии превысила 60%

Явка на досрочных парламентских выборах в Австрии составила 60,6%, свидетельствуют первые данные подсчета МВД

Отмечается, что данные указаны без учета досрочно поданных голосов, подсчет которых должен завершиться только в четверг. Соответственно, итоговая явка может быть выше.

Явка избирателей на досрочных парламентских выборах 2017 года составила 80%.