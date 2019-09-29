«Как смотреть в глаза Меркель?» Что же натворил Зеленский

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева , пишут немецкие СМИ. Зеленский, конечно, не предполагал, что частная беседа с Трампом станет достоянием общественности, и теперь вынужден оправдываться, в то время как в Германии подсчитывают суммы денег, перечисленных Украине . Закроют ли глаза немецкие политики на такую оценку своих действий со стороны Киева, разбиралась «Газета.Ru».

Лидер входящих в правящую коалицию Германии социал-демократов Рольф Мютцених заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-глава МИДа , а ныне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сделали все возможное, чтобы Украина не превратилась в очаг военного конфликта.

Слова политика процитировал авторитетный журнал Spiegel, подчеркнув, что высказывание президента Украины Владимира Зеленского, что Германия мало делает для Украины, оскорбили руководство страны.

Речь идет о словах Зеленского в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом в июле этого года. Расшифровка этой беседы была на днях предана гласности Белым домом по требованию демократов. Трамп в разговоре говорит Зеленскому о необходимости возобновления расследования компании, в которой работал сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. Однако, кроме этого, собеседники коснулись и отношений Украины с Германией и Францией . После того как Трамп заявил, что Берлин «почти ничего для вас не делает», президент Украины с ним согласился.

Более того, украинский лидер сказал, что встречался с Меркель и сказал ей, что она не «усиливает санкции» против России . То же самое он сказал и о президенте Франции Макроне, хотя его Трамп не упоминал.

Надо отметить, что ни Меркель, ни Макрон официально не отреагировали на содержание беседы Зеленского с Трампом, однако ранее Берлин заявил, что Киев получил от германского правительства на различные нужды €1,4 млрд

Известно, что Меркель с начала конфликта в Донбассе была активно вовлечена в украинскую повестку, а также неоднократно встречалась с президентом России Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко . Германия, как и Франция, является членом так называемого «нормандского формата» для урегулирования конфликта в Донбассе.

Активную роль в урегулировании конфликта сыграл Штайнмайер, занимавший тогда пост главы МИД ФРГ. Он стал автором так называемой «формулы Штанмайера» — шагам по урегулированию конфликта на востоке Украины. Во многом, правда, они повторяли требования минских соглашений.

Что же касается США, то если администрация Барака Обамы проявляла интерес к Украине, а вице-президент Джо Байден неоднократно бывал в Киеве, то при Дональде Трампе Вашингтон не сильно занимался этим направлением.

По мнению бывшего депутата Рады Владимира Олейника, откровения Зеленского могут ухудшить его отношения и с Меркель, и с Макроном. «Непонятно, как он будет смотреть им в глаза. Это удар по репутации, после которого надо уходить в отставку», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Личные отношения в политике действительно играют весомую роль. Нельзя исключать, что заявления Зеленского могут повлиять и на его связи с тем, с кем ему придется вести беседы чаще, — с самим Трампом.

Между тем, отношения Зеленского с Меркель и так далеко не идеальны. Канцлер давала понять, что делала ставку на Порошенко, с которым привыкла вести дела. Что же касается Макрона, то президент Франции открыто демонстрировал Зеленскому свое расположение и даже принимал его у себя в качестве кандидата в президенты после первого тура выборов.

«Дело не столько в объемах фактического содействия, которое со стороны ЕС было существенным. На Украине многие склонны упрекать Германию, Францию и многие другие европейские страны в том, что на всех этапах кризиса они не только не прекращали, но и продолжали развивать сотрудничество с Россией. Европейский бизнес, действительно, продолжает активно работать с Россией, а политики участвовать в диалоге, но это, скорее, создает предпосылки для нормализации, а не подстегивает конфликт», — говорит «Газете.Ru» завсектором стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО Сергей Уткин.

При этом, продолжает эксперт, Зеленский и его окружение «по большему счету не относятся к числу тех, кто подобным образом ревновал Европу к России».

Сам Зеленский, который дал понять, что не ожидал что Белый дом опубликует всю стенограмму разговора, публично заявил, что не отказывается от своих слов, и среди своих претензий к европейцам назвал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы , а также строительство трубопровода «Северный поток — 2», на который «санкции не оказывали сильного воздействия».

«Это мое личное видение, и я о нем откровенно говорю. А за все остальное большое спасибо», — сказал Зеленский, которого цитирует украинский телеканал NewsOne.

Однако, как отмечает историк и политолог Андрей Окара , в том, что немецкие санкции против России сохраняются, большая заслуга именно Ангелы Меркель, так как ее «позиция противоречит общему консенсусу германских элит».

«Зеленский должен быть благодарен, что она сдерживает напор немецкого истеблишмента, который понимает, что санкции ударяют и по немецкой экономике», — говорит Окара «Газете.Ru».

Стоит отметить, что недавно о необходимости отмены санкций в ближайшем будущем заявил и политик из партии самой Меркель. Глава отделения Христианско-демократического союза в Тюрингии Майк Моринг заявил, что санкции необходимо отменить до 2021 года, «если будет видно, что там [на востоке Украины] происходит движение к разумному решению».

Хотя все страны ЕС едины в санкционной политике, недавно президент одной из стран ЕС — Эстонии — призналась, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даем одни и те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Керсти Кальюлайд

По мнению Сергея Уткина, из ситуации с разговором президентов США и Украины европейцы сделают определенные выводы: «Некоторые усилия по информированию общественности о фактически оказываемой помощи Украине Евросоюзом будут предприняты».

Но эксперт считает, что руководство Франции и Германии вполне способно закрыть глаза на этот неприятный момент и не превращать его в проблему в отношениях с Украиной.

Делая такие выводы, Уткин отмечает, что в основе «европейского» фрагмента разговора президентов — «не сходство взглядов на роль европейцев, а привычная манера Трампа „троллить“ ЕС и желание собеседника не спорить с американским президентом по мелочам».

Трамп пользуется властью «в своих личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, а также против Германии и Европы», — такие слова внешнеполитического комитета бундестага Норберта Реттгена приводит Spiegel.