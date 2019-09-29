Раскрыта причина, по которой Зеленский оскорбил Меркель

Раскрыта причина нелестной оценки Зеленским Меркель

«Когда Зеленский делал заявление в адрес Меркель, он, естественно, не знал, что его разговор с Трампом будет опубликован. Поэтому президент Украины сказал это исключительно для того, чтобы понравиться Трампу, так как знал, что американский лидер оценит такое мнение», — сказал Владимир Брутер.

По мнению Брутера, несмотря на обидные слова Зеленского, последствий для Киева не будет и формально поведение германских властей не изменится. В частности, Берлин не будет отказываться от участия в Нормандском формате.

Ранее сенатор Алексей Пушков предсказал, что Украину ждут трения с ФРГ после критических высказываний Зеленского.

Ранее в США опубликовали стенограмму разговора Трампа и Зеленского, сняв с нее гриф секретности. Зеленского никто в известность об этом не ставил. В разговоре с американским лидером Зеленский заявил, что Париж и Берлин не соблюдают антироссийские санкции, а США поддерживают Украину больше, чем ЕС