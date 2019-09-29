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Преемник Могерини назвал главное современное оружие 

360tv.ru 22 минуты назад
Названо главное современное оружие
Фото: РИА Новости
Конфликты больше не решаются штыками. Хочешь победить соперника — введи санкции, потребуй передать технологии. О новом геополитическом оружии рассказал вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письменные ответы кандидата на вопросы Европарламента.
Современные геополитические конфликты происходят не в окопах или на поле боя, не со штыками. Для них теперь нужны киберпространство и области, связанные с торговлей, экономикой и сырьевыми ресурсами. В качестве оружия в современных международных отношениях используются санкции. При этом политик не уточнил, какие именно ограничения он подразумевает.
«В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — рассказал Боррель.
По его мнению, если Евросоюз намерен превратиться в «игрока в мировой политике, а не просто плательщика», обязательно нужно использовать все доступные инструменты.
Ранее Боррель назвал Россию врагом. Поэтому МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму. Москва назвала заявления политика недружественными и напомнила о нанесении ущерба отношениям между двумя странами.
Мандат Могерини истекает в конце октября, написало РИА ФАН. На посту ее может сменить глава испанского МИД Жозеп Боррель, его кандидатуру согласовали лидеры ЕС. Для утверждения в новой должности политик должен заручиться одобрением Европарламента, собеседование пройдет в октябре.
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Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , Федерика Могерини , МИД , ЕС , Европарламент , РИА ФАН
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