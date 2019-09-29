Названо главное современное оружие

Преемник Могерини назвал главное современное оружие

Конфликты больше не решаются штыками. Хочешь победить соперника — введи санкции, потребуй передать технологии. О новом геополитическом оружии рассказал вероятный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на письменные ответы кандидата на вопросы Европарламента.

Современные геополитические конфликты происходят не в окопах или на поле боя, не со штыками. Для них теперь нужны киберпространство и области, связанные с торговлей, экономикой и сырьевыми ресурсами. В качестве оружия в современных международных отношениях используются санкции. При этом политик не уточнил, какие именно ограничения он подразумевает.

«В качестве оружия используются уже не штыки, а кибератаки и гибридные атаки, санкции, пошлины, девальвация валют и принудительная передача технологий», — рассказал Боррель.

По его мнению, если Евросоюз намерен превратиться в «игрока в мировой политике, а не просто плательщика», обязательно нужно использовать все доступные инструменты.

Ранее Боррель назвал Россию врагом. Поэтому МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму. Москва назвала заявления политика недружественными и напомнила о нанесении ущерба отношениям между двумя странами.