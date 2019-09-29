Экс-модель рассказала о сексе с Борисом Джонсоном

Предприниматель и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала о сексуальной связи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном . Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что такие подробности общения с политиком, когда он находился на посту мэра Лондона, 34-летняя бизнесвумен открыла друзьям. В период предполагаемой интимной связи Джонсон состоял в браке с Мариной Уилер.

Одна из приближенных к Аркури сторонник Консервативной партии США подтвердила эту информацию. Сам премьер пока не комментировал эту информацию.

Ранее предпринимательница стала причиной начала расследования и возможного уголовного дела в отношении Джонсона за превышение должностных обязанностей на посту мэра Лондона. Политик подозревают в пособничестве бизнесу Аркури и возможной растрате административного бюджета.