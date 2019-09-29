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Экс-модель рассказала о сексе с Борисом Джонсоном 

Газета.Ru 31 минуту назад
Экс-модель рассказала о сексе с Борисом Джонсоном
Фото: globallookpress.com
Предприниматель и бывшая модель Дженнифер Аркури рассказала о сексуальной связи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом сообщает The Sun.
Отмечается, что такие подробности общения с политиком, когда он находился на посту мэра Лондона, 34-летняя бизнесвумен открыла друзьям. В период предполагаемой интимной связи Джонсон состоял в браке с Мариной Уилер.
Одна из приближенных к Аркури сторонник Консервативной партии США подтвердила эту информацию. Сам премьер пока не комментировал эту информацию.
Ранее предпринимательница стала причиной начала расследования и возможного уголовного дела в отношении Джонсона за превышение должностных обязанностей на посту мэра Лондона. Политик подозревают в пособничестве бизнесу Аркури и возможной растрате административного бюджета.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , Консервативная партия
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