В Саудовской Аравии убит телохранитель короля

В Саудовской Аравии застрелен телохранитель королей

У Абдул-Азиза возник конфликт с другом, после чего тот выстрелил в телохранителя. Абдул-Азиз аль-Фагхем скончался в больнице.

Погибший служил телохранителем не только у нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, но и у его предшественника, короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.