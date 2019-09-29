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В Саудовской Аравии застрелен телохранитель королей 

BFM.RU + ещё 18 48 минут назад
В Саудовской Аравии убит телохранитель короля
Фото: Wikimedia Commons
Во время ссоры убит личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем. Инцидент произошел в городе Джидда, сообщает «Интерфакс».
У Абдул-Азиза возник конфликт с другом, после чего тот выстрелил в телохранителя. Абдул-Азиз аль-Фагхем скончался в больнице.
Погибший служил телохранителем не только у нынешнего короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, но и у его предшественника, короля Абдаллы ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда.
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В мире , Ближний Восток , Интерфакс , Саудовская Аравия
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