Цыгане и разруха: почему болгары бегут из страны

Почему россияне перестали активно покупать недвижимость в Болгарии

Хотя Болгария уже более 10 лет является членом ЕС , по стране этого не скажешь. Мелкая торговля, раздолбанный асфальт и цыганские кварталы — вот что видят туристы. Из-за высокой коррупции субсидии ЕС не помогают экономике, а охлажденные отношения с Россией не дают активно развивать экспорт. После 2014 года многие российские сограждане уже больше не интересуются покупкой недорогих апартаментов у Черного моря.

Более 10 лет назад Болгария вошла в Европейский союз. Однако, попадая в эту страну, ощущаешь себя, как будто бы в каком-то государстве СНГ, а не в Европе. Типичная картина: большое количество недостроя и таблички «Продается», раздолбанный асфальт в заплатках, даже в районе элитного курорта «Солнечный берег», мелкая неофициальная торговля, которая настолько сильно оккупировала центральные улицы включенного в ЮНЕСКО города Несебр, что разглядеть исторические памятники сложно.

К тому же прибавляет специфический южный колорит стране обилие цыган. В отдельных районах «культурной» столицы страны — Пловдива — так и вовсе есть цыганские кварталы, рядом с которыми обычные болгары стараются не селиться и в целом туда не ходить.

По словам экспертов, экономика страны находится в очень противоречивой ситуации. С одной стороны, с 2016 года фиксируется увеличение объема номинального ВВП.

Как отмечает главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров , во втором квартале 2019 года экономика прибавила 3,5%.

Макроэкономические показатели Болгарии также в целом неплохие — инфляция не превышает 3%, доля частного сектора значительно преобладает над госсектором, долг тоже сравнительно невысокий, говорит Нарек Авакян , начальник отдела инвестидей « БКС Брокер ».

Так, Болгария, у которой долг к ВВП составляет всего 20,1% выглядит очень неплохо и даже ставится в ЕС в пример другим странам. Сама зона евро имеет аналогичный показатель на уровне 85,1% и даже не думает его снижать, отмечает аналитик «Финам» Алексей Коренев

Однако для населения это ничего не значит. В отличие от макроэкономических показателей невооруженным взглядом видно, что социально-экономическая ситуация в стране крайне тяжелая. Уровень бедности в стране превышает 22%.

«Среднегодовая зарплата в Болгарии равна 7 400 евро, что более, чем вдвое ниже, чем по ЕС, где она находится на уровне €15 тыс. Население страны стремительно стареет — молодежь активно уезжает из страны, а остаются «доживать» в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста», — говорит Коренев.

Так, население страны за последние 30 лет сократилось с 9 млн до 7 млн человек.

Открытая граница с ЕС как магнит притягивает молодых перспективных работников и предпринимателей. Оставаться в Болгарии они смысла не видят.

Чтобы как-то выжить, те, кто остаются жить в стране, вынуждены активно подрабатывать — в основном сезонными заработками. По большей части это работы, связанные с обслуживанием туристов. В целом доля серой экономики в ВВП по разным оценкам чуть ли не 50%, отмечает аналитик БК «Алор» Алексей Антонов

Ранее одной из самых доходных статей для экономики Болгарии было строительство и продажа недвижимости. И тут большая часть спроса приходилась на россиян, которые за 20-50 тысяч евро покупали апартаменты у моря. Однако лишь до 2014 года, тогда после санкций