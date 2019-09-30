США расширили санкционные списки в отношении РФ

США ввели санкции против двух россиян и трёх российских компаний за «вмешательство» в американские выборы.
Согласно данным, опубликованным на сайте Минфина США, в санкционные списки включены Денис Кузьмин и Игорь Нестеров.
По данным властей США, они связаны с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency).
Также в список внесены зарегистрированные на Сейшельских острова компании Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited и Linburg Industries Ltd, зарегистрированной в Чехии.
В Минфине США считают, что эти компании связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, деятельность, которого они связывают с Агентством интернет-исследований.
Ранее российский постпред при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил США и ФРГ во вмешательстве во внутренние дела России.