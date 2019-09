Демонстранты в Гонконге забросали полицию камнями и кусками асфальта

Напряженность между протестующими и стражами порядка в Гонконге нарастает. Демонстранты бросают в полицию бутылки с зажигательной смесью, камни и куски асфальта, те отвечают применением водометов и слезоточивого газа.

Кадры с гонконгских улиц публикует телеканал Sky News.

Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Манифестанты стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, перекрывать улицы, совершать поджоги и акты вандализма, передает ТАСС.

Две станции метро были закрыты по соображениям безопасности, движение автобусов нарушено по ряду маршрутов.

"Look at these scenes of petrol bombs, stones being thrown and sidewalks being ripped up" — tensions are rising in #HongKong between police and protesters. On 1 October the People's Republic of China will celebrate its 70th anniversary: https://t.co/luo9fyGG9P pic.twitter.com/33mHIraRNX

— Sky News (@SkyNews) September 29, 2019

Массовые акции протеста вспыхнули в городе в начале лета. Несмотря на решение гонконгской администрации не принимать резонансный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

Власти Китая подчеркивали, что за акциями протеста в Гонконге стоит Запад.

В ближайшие дни в городе планируются новые крупные антиправительственные митинги, в том числе в праздничный день 1 октября, когда будет отмечаться 70-летняя годовщина образования КНР.