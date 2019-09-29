Сотни французов пришли проститься с Жаком Шираком

Сотни французов пришли проститься с экс-президентом Шираком

Сотни французов пришли на гражданскую панихиду в Доме инвалидов в связи со смертью бывшего президента Франции Жака Ширака . Но до сих пор не известно, приедет ли его супруга. Об этом сообщил ТАСС.

Французы выстроились в очередь на улице Гренель, вдоль территории Дома инвалидов, более, чем на 100 метров. Чтобы первыми отдать дань памяти бывшему главе государства, гражданам пришлось подойти к воротам дворца в 06:30 по местному времени (07:30 по Москве ).

«Мы живем в Париже и решили лично проститься с ним. Он оставил после себя богатое наследие, и мы с теплотой вспоминаем годы его президентства», — рассказали две женщины, которые стояли в очереди.

Тело Ширака доставили к месту панихиды в 13:00 (14:00 по Москве). На церемонию прощания ждут родственников бывшего президента. Однако до сих пор не ясно, приедет ли его супруга Бернадетт.

С 26 сентября в Елисейском дворце открыта книга памяти в связи с кончиной Ширака. Уже более пяти тысяч человек оставили теплые слова о бывшем президенте.

Согласно опросу социологической службы Ifop, 30% респондентов назвали Ширака лучшим президентом Пятой Республики. Больше всего французы ценили в бывшем президенте его «положительный образ человека, который наслаждается жизнью» и «близость к народу». Его главными достижениями они называли отказ от участия в американской кампании по вторжению в Ирак, отмену призыва на военную службу, сокращение президентского срока до пяти лет, официальное признание участия Франции в депортации евреев в годы Второй мировой войны, а также призыв обратить внимание на изменения климата.

Жак Ширак умер дома в окружении родственников утром 26 сентября. Он занимал пост президента в течение двух сроков — с 1995 по 2007 год. В 2005-м у лидера диагностировали заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери.