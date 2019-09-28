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Бундестаг призвал «сделать первый шаг» в снятии санкций с России 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
В ЕС призвали снять санкции с России
Фото: Reuters
Представители нескольких фракций парламента Германии выступил за ослабление антироссийские санкции. Об этом сообщает телеканал RT Deutsch.
Член социал-демократической партии Германии (SPD) Бернд Вестфаль заявил, что немецким властям следует начать сближение с Росссией, поддержав политику президента Франции Эммануэля Макрона.
Другой депутат представитель Партии левых подчеркнул, что Германия имеет высокие шансы на то, чтобы добиться сня\тия финансовых ограничений с России. По его мнению, Берлин больше всего пострадал от санкций.
Он также отмечает, что отмена ограничительных мер может быть ответом на возможные экстерриториальные санкции в отношении европейских представителей со стороны США.
Ранее сообщалось, что США расширили санкции против РФ.
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В мире , Политика , Эммануэль Макрон , Бундестаг , Russia Today , Германия
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