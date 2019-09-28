МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США устава ООН

Муаллем добавил, что американская и турецкая сторона «настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идёт о создании такой зоны на американской или турецкой земле».

«Это — нарушение международного права и устава ООН», — сказал глава сирийского внешнеполитического ведомства.

Также Муаллем сообщил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».