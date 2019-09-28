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Здоровье Ассанжа ухудшилось 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Здоровье Ассанжа ухудшилось
Фото: Wiktor Szymanowicz/ZUMAPRESS.com
Адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщил, что его подзащитный стал чувствовать себя хуже.
Как рассказал Поведа, Ассанж находится в изоляции по 23 часа в сутки и сильно похудел, у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, главный редактор сайта Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержат основателя организации Джулиана Ассанжа. По его словам, к журналисту относятся хуже, чем к осуждённым террористам.
Рецидивист 24 года прятался в тайге и избежал тюрьмы
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В мире , Кристинн Храфнссон , Wikileaks , РИА Новости
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