Здоровье Ассанжа ухудшилось

Адвокат Карлос Поведа, представляющий интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сообщил, что его подзащитный стал чувствовать себя хуже.

Как рассказал Поведа, Ассанж находится в изоляции по 23 часа в сутки и сильно похудел, у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, передаёт РИА Новости.