США требуют выдать им задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать им задержанного в Испании россиянина

Российский гражданин, задержанный в аэропорту Валенсии на основании выданного США международного ордера на арест не согласен с обвинениями, заявила РИА Новости его адвокат Елена Таранова.

По словам защитницы, открыто дело об экстрадиции россиянина в США.

При этом Таранова оговорилась, что у нее пока нет доступа к материалам. Адвокат 23 сентября направила ходатайство об участии в процессе, запрос о доступе к материалам дела и запрос о досрочном освобождении.

"Пока судом Испании только принято постановление о подтверждении участия адвоката в процессе. Единственные документы, которыми располагает защита — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен", — сказала Таранова.

По ее словам, "пока не было предоставлено никаких дополнительных документов и других доказательств".

Имя своего подзащитного адвокат не назвала и сути предъявленных ему обвинений не раскрыла.

Гражданская супруга задержанного находится в Испании и останется там в течение всего периода рассмотрения дела, добавила адвокат.