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Пока вы не уснули:власти нашли способ заставить россиян платить за ЖКХ 

Рамблер 2 часа назад

«Маски сброшены»: Москва ответила США на санкции

В МИД России считают, что Соединенные Штаты, вводя новые санкции, хотят помешать искоренению террористов в Сирии. Ведомство, в частности, заявило, что США «превзошли себя в собственном безрассудстве».

Киев опасается восстановления авиасообщения с РФ

Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что на данный момент нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с Россией.

Песков рассказал об отношении Путина к курению

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин является сторонником здорового образа жизни, и в его окружении практически нет курящих. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко сбежал от допроса за границу

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по уголовном делу о возможных преступлениях при переходе кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Киргизия возмутилась высказываниями Малахова

В МИД Киргизии 26 сентября вызвали советника-посланника посольства России из-за заявлений телеведущего Андрея Малахова в программе «Прямой эфир». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россиян оцифруют и заставят платить за ЖКХ

Российские власти планируют создать единую базу плательщиков ЖКХ, благодаря которой управляющим компаниями станет легче привлекать должников к ответственности. Об этом пишут «Известия».

Пресс-службу мэрии возглавит звезда Playboy

В прессе Ростова-на-Дону в последние дни бурно обсуждалось сообщение о том, что известная своими "горячими" фотосессиями в откровенных мужских журналах 25-летняя ростовчанка Мария Лиман получила предложение возглавить пресс-службу мэрии в родном городе.

Хабиб ответил на вызов Ибрагимовича

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ерундой новый челлендж шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

Москва встала в пробку из-за BMW X5

Утром в пятницу, 27 сентября, на Рогожском Валу в Москве образовалась большая пробка из-за аварии с BMW X5.

Шнуров высмеял запрет на курение на балконах

@shnurovs
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал в стихотворной форме запрет на курение на балконах, которое вступает в силу в России с 1 октября.

У звезды КВН нашли рак четвёртой степени

VK.com
У участницы команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгении Жариковой обнаружили рак желудка. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» ее муж и капитан команды Сергей Жариков.

Фото больной Заворотнюк могут оказаться в Сети

Бывшая сотрудница столичной клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, предложила выкупить у неё видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена госпитализированная актриса, сообщает Starhit. Размер вознаграждения, которое запросила женщина, не сообщается.
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В мире , Видео , Мария Лиман , Анастасия Заворотнюк , Петр Порошенко , Хабиб Нурмагомедов , Андрей Малахов , Сергей Шнуров , Владимир Путин , МИД , газета "Известия" , РИА Новости , StarHit , Киев , Москва , Сирия , США
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