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Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ 

News.ru + ещё 3 48 минут назад
Национальную стрелковую ассоциацию обвинили в связях с РФ
Фото: РИА Новости
Финансовый комитет Сената США опубликовал расследование, посвящённое деятельности Национальной стрелковой ассоциации (NRA) страны. Согласно данным документа, организация действовала в интересах России в преддверии президентских выборов 2016 года.
В Сенате подчеркнули, что связующим звеном между Москвой и NRA была Мария Бутина. Её действия были признаны частью усилий по получению политического доступа внутри США.
Для углубления личных взаимоотношений с NRA российская сторона использовала поездку членов организации в Москву в декабре 2015 года, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что городской совет Сан-Франциско решил причислить NRA к «местным террористическим организациям», что спровоцировало крупный скандал в США. Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, её инициатива обусловлена «резнёй», которая происходит в стране.
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В мире , США , Мария Бутина , Сенат США , РИА Новости
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