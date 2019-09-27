Национальную стрелковую ассоциацию обвинили в связях с РФ

Сенат США обвинил Национальную стрелковую ассоциацию в связях с РФ

Финансовый комитет Сената США опубликовал расследование, посвящённое деятельности Национальной стрелковой ассоциации (NRA) страны. Согласно данным документа, организация действовала в интересах России в преддверии президентских выборов 2016 года.

В Сенате подчеркнули, что связующим звеном между Москвой и NRA была Мария Бутина . Её действия были признаны частью усилий по получению политического доступа внутри США.

Для углубления личных взаимоотношений с NRA российская сторона использовала поездку членов организации в Москву в декабре 2015 года, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что городской совет Сан-Франциско решил причислить NRA к «местным террористическим организациям», что спровоцировало крупный скандал в США. Как заявила автор законопроекта Кэтрин Стефани, её инициатива обусловлена «резнёй», которая происходит в стране.