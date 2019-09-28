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Экс-президент Молдавии отрицает свою вину в хищении €1 млрд 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Экс-президент Молдавии отрицает вину в хищении €1 млрд
Фото: РИА Новости
Бывший президент Молдавии Петр Лучинский, которого накануне допросили по громкому делу о выводе из банков страны €1 млрд, отрицает причастность к этому преступлению.
"Судя по раскрутке всей этой ситуации, кому-то нужен не результат, а ажиотаж, побольше громких имен. Я отрицаю любое свое причастие к этой ситуации", — цитирует в субботу его заявление молдавское агентство Ipn.md. Лучинский подчеркнул, что не брал кредитов в причастных к хищению банках, не имел в них счетов.
"Все происходящее убеждает меня — это кампания против моей семьи. Началось с преследования в Румынии моего сына Сергея, затем взялись за Кирилла, теперь и за меня. Они хотят очернить меня, но правда восторжествует", — отметил Лучинский.
Старший сын бывшего президента — Сергей Лучинский был задержан в Румынии в 2015 году по обвинению в шантаже и вымогательстве €1 млн у румынского бизнесмена. Но затем его поместили под домашний арест, а потом отпустили. Младшего сына Кирилла Лучинского осудили в прошлом году в Молдавии на 5,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества по обвинению в отмывании денег. Однако, он своей вины не признал и оспорил приговор, который, по его словам, был вынесен по "политическим мотивам".
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Комментарии
В мире , Кирилл Лучинский , Молдова
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