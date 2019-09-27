Трюдо встретился с Гретой Тунберг

Трюдо обсудил с экоактивисткой Тунберг проблемы изменения климата

Большая часть встречи, которая заняла около 15 минут, прошла в закрытом режиме.

"Мое послание всем политикам одинаковое: прислушайтесь к науке и действуйте наилучшим способом, [чтобы бороться с изменением климата]", — сказала Тунберг после встречи с главой канадского правительства журналистам.

Она также добавила, что лидер Канады, по ее мнению, прикладывает недостаточно усилий для защиты экологии планеты.

"Она — голос целого поколения молодых людей, которые призывают мировых лидеров делать больше [для борьбы с климатическими изменениями], и делать это лучше. Я выслушал ее", — заявил Трюдо журналистам.

Он не привел подробностей разговора с активисткой.

В настоящее время в центре Монреаля проходит масштабная акция с требованием усилить борьбу с изменением климата. По оценкам мэра города Валери Плант, в течение дня в ней могут принять участие порядка 300 тыс. человек. Тунберг уже присоединилась к собравшимся, заявив, что она "призывает политиков прислушаться к людям науки и действовать". Ожидается, что Трюдо скоро также примет участие и в самой акции.

Шестнадцатилетняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, в конце августа прибыла в Нью-Йорк на борту яхты. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменениями климата.