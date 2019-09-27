Белоруссия призвала мир отказаться от ракет средней и меньшей дальности

Белоруссии Глава МИД Владимир Макей призвал государства мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности.

"В августе прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договор, являвшийся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры и символом окончания холодной войны. Возникла реальная угроза появления таких ракет с подлетным временем в несколько минут в различных регионах мира, в том числе в Европе", — сказал Макей.

По его словам, поэтому Белоруссия выступает за безотлагательные действия по сохранению достижений ДРСМД на европейском континенте.

"Глава белорусского государства выступил с инициативой о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании", — подчеркнул глава белорусского МИД.

ОБСЕ. Подходящими площадками для этого, по его словам, могли бы стать ООН