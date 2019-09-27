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Глава МИД Саудовской Аравии призвал надавить на Иран 

News.ru + ещё 2 30 минут назад
Глава МИД Саудовской Аравии призвал надавить на Иран
Фото: Tu Yifan/Xinhua
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, выступая на 74-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что мировое сообщество должно оказать давление на Иран во избежание угрозы экономической и энергетической стабильности с его стороны.
Лейтмотивом речи министра на сессии стало нападение на объекты нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября. Он подчеркнул, что перекрытие финансовых потоков в Иран способно заставить его прекратить военную активность и развитие ракетной программы, передаёт ТАСС.
Мы очень хорошо знаем, кто стоит за этой агрессией. Мы приглашаем ООН и международное сообщество назвать этого преступника. Это та же страна, которая стоит за атаками на коммерческие танкеры в Оманском заливе в июне и июле и на аэропорт Абха в июле, — дополнил аль-Джубейр.
Как писал News.ru ранее, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать закупать нефть и газ у Ирана, невзирая на мнение США по этому поводу.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , США , Адель аль-Джубейр , Генассамблея ООН , МИД , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран , Саудовская Аравия
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