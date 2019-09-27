Глава МИД Саудовской Аравии призвал надавить на Иран

Лейтмотивом речи министра на сессии стало нападение на объекты нефтяной компании Saudi Aramco 14 сентября. Он подчеркнул, что перекрытие финансовых потоков в Иран способно заставить его прекратить военную активность и развитие ракетной программы, передаёт ТАСС.

Мы очень хорошо знаем, кто стоит за этой агрессией. Мы приглашаем ООН и международное сообщество назвать этого преступника. Это та же страна, которая стоит за атаками на коммерческие танкеры в Оманском заливе в июне и июле и на аэропорт Абха в июле, — дополнил аль-Джубейр.

Как писал News.ru ранее, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать закупать нефть и газ у Ирана, невзирая на мнение США по этому поводу.