«Трамп нарушил присягу»: доклад разведки

«Трамп нарушил присягу»: в США опубликован доклад разведки

Комитет по разведке американской Палаты представителей опубликовал почти в полном объеме доклад информатора Национальной разведки США о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы нарушал закон, требуя в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским начать расследование против вероятного противника американского лидера в предстоящей президентской выборной кампании Джо Байдена

В жалобе неназванного информатора говорится о том, что американский лидер пытался «склонить иностранное государство» к влиянию на выборы в США в 2020 году, давление Трампа на Зеленского в бумаге названо «вмешательством», а одну из главных ролей в этой схеме автор письма отдает адвокату президента США Рудольфу Джулиани , передает ФАН.

Накануне была опубликована и расшифровка самого телефонного разговора Трампа и Зеленского. Причиной к этому послужил скандал, который привел к подготовке процедуры импичмента в отношении президента США. Подконтрольная Демократической партии палата представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси объявила об импичменте после обвинений в адрес Трампа в давлении на Зеленского с целью убрать Байдена с позиции конкурента на выборах.

«Я лично считаю, что иногда такие вещи, такие звонки между президентами независимых государств, не должны публиковаться, потому что иногда, вы знаете, есть геополитика, есть какие-то планы, но я не боюсь совсем», — заявил в этой связи Зеленский.

По словам украинского лидера, он ожидал от американских властей лишь публикации реплик Трампа. Он добавил, что не хочет «втягивания» Украины в американские выборы.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф назвал жалобу заявителя на президента США «самым ярким доказательством» того, что Трамп нарушил данную при инаугурации присягу, передает издание The Hill.

«Трамп пожертвовал нашей национальной безопасностью и конституцией ради своей личной политической выгоды во время телефонного звонка 25 июля», — сказал Шифф.

Он также напомнил один из основополагающих принципов Конституции — обязанность президента «защищать институты демократии, защищать систему сдержек и противовесов, защищать верховенство закона».

«Трамп заявляет: «Отлично. Ни одна другая страна не сделала так много [для Украины], как мы. Но знаете что? Я не вижу достаточной взаимности. Если вы понимаете, о чем я», — добавил Шифф.

Большинство демократов палаты представителей поддерживают импичмент Трампа из-за беседы с Зеленским. По подсчетам NBC News, за отстранение президента выступили 218 демократов из 435 членов палаты.

Политик отметил, что ознакомился с опубликованной стенограммой и не увидел никакого давления со стороны Трампа на Зеленского.

По мнению депутата, в разговоре с Зеленским Трамп пытался разобраться в деле с сыном кандидата в американские президенты Джо Байдена.

«Тон беседы был уважительным, не оказывалось никакого давления», — подчеркнул российский парламентарий.

Он добавил, что ситуация с импичментом из-за звонка излишне политизирована. Вероятно, оппоненты Трампа просто хотели показать, что «им не нравятся попытки Трампа преследовать Байдена».

«Те, кто пытался инициировать импичмент, хотели таким образом отстоять честь семьи Байденов», — заключил член нижней палаты российского парламента.

Импичмент, о котором сказано в конституции США, представляет собой вынесение обвинений в «государственной измене, взяточничестве, либо иных тяжких преступлениях и правонарушениях», а затем и отстранение от должности по отношению к федеральным служащим, в том числе американскому президенту, передает НСН.