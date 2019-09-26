Палестина отвергла американский мирный план

Палестина отвергает разрабатываемый США мирный план для Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Все, что Вашингтон объявлял об американском мирном плане, абсолютно неприемлемо для нас», — сказал глава государства. Он добавил, что его страна не собирается подчиняться политике США, так как они поддерживают агрессию Израиля.

Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.