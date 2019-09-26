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Палестина отвергла американский мирный план 

Lenta.ru 4 часа назад
Палестина отвергла американский мирный план
Фото: Stephanie Keith / Getty Images
Палестина отвергает разрабатываемый США мирный план для Ближнего Востока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Палестины Махмуда Аббаса.
«Все, что Вашингтон объявлял об американском мирном плане, абсолютно неприемлемо для нас», — сказал глава государства. Он добавил, что его страна не собирается подчиняться политике США, так как они поддерживают агрессию Израиля.
В частности, по плану администрации президента США Дональда Трампа, предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Кроме того, сообщалось, что Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля.
Израиль объявил Иерусалим своей столицей после окончания войны за независимость в 1949 году. В 1967-м, после Шестидневной войны, еврейское государство захватило Восточный Иерусалим и объединило его с Западным.
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Комментарии2
В мире , Дональд Трамп , Хамас , Администрация США , Палестина , США
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