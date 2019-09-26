США ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли Рауля Кастро в санкционный список

Теперь Раулю Кастро и его детям запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.

Как пояснили в Госдепартаменте, Кастро попал в черный список за причастность к коррупции и грубому нарушению прав человека: «безосновательные задержания тысяч кубинцев» и аресты по политическим мотивам. Также Кастро обвиняется в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Ранее в четверг США добавили в санкционный список трех граждан РФ, пять российских судов и одну компанию.