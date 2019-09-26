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США внесли Рауля Кастро в санкционный список 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
США ввели санкции против Рауля Кастро
Фото: © Xinhua globallookpress.com
США внесли в санкционный список первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента США.
Теперь Раулю Кастро и его детям запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов.
Как пояснили в Госдепартаменте, Кастро попал в черный список за причастность к коррупции и грубому нарушению прав человека: «безосновательные задержания тысяч кубинцев» и аресты по политическим мотивам. Также Кастро обвиняется в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее в четверг США добавили в санкционный список трех граждан РФ, пять российских судов и одну компанию.
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В мире , Николас Мадуро , Рауль Кастро , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Куба , США
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