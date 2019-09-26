Со смертью Ширака Россия потеряла большого друга, заявил посол в Париже

Жака Ширака Со смертью экс-президента Франции Россия потеряла большого друга, при котором были заложены принципиально новые отношения современной России и Франции, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков

"Для нас это очень печальное событие, потому что Россия в его лице потеряла большого друга, вся Европа и мир потеряли выдающегося европейского политика, которым Жак Ширак был на протяжении нескольких десятилетий", — сказал посол.

Он отметил, что Ширак "прекрасно разбирался в нашей культуре, нашей литературе, очень ее любил".

"Одновременно он осознавал важность всестороннего развития российско-французских отношений не только для народов наших стран, но и для европейской и мировой стабильности. Поэтому совершенно не случайно, что именно в те годы, когда Жак Ширак возглавлял Францию, были заложены принципиально новые отношения современной России с Францией, были созданы механизмы взаимодействия", — подчеркнул собеседник агентства.

Мешков напомнил, что "несколько недель назад в Москве состоялось заседание Совета по сотрудничеству в области безопасности, так называемый 2+2: встреча министров иностранных дел и обороны" двух стран.

"Первая такая встреча состоялась именно по инициативе президентов Владимира Владимировича Путина и Жака Ширака. И потом на протяжении длительного времени это был один из ключевых внешнеполитических механизмов нашего взаимодействия. И отрадно, что этот механизм опять вернулся в активную фазу", — заключил дипломат.

Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.