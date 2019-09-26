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Со смертью Ширака Россия потеряла большого друга, заявил посол в Париже 

РИА Новости 7 часов назад
«Со смертью Ширака Россия потеряла большого друга»
Фото: ТАСС
Со смертью экс-президента Франции Жака Ширака Россия потеряла большого друга, при котором были заложены принципиально новые отношения современной России и Франции, сказал в беседе с корреспондентом РИА Новости посол РФ в Париже Алексей Мешков.
"Для нас это очень печальное событие, потому что Россия в его лице потеряла большого друга, вся Европа и мир потеряли выдающегося европейского политика, которым Жак Ширак был на протяжении нескольких десятилетий", — сказал посол.
Он отметил, что Ширак "прекрасно разбирался в нашей культуре, нашей литературе, очень ее любил".
"Одновременно он осознавал важность всестороннего развития российско-французских отношений не только для народов наших стран, но и для европейской и мировой стабильности. Поэтому совершенно не случайно, что именно в те годы, когда Жак Ширак возглавлял Францию, были заложены принципиально новые отношения современной России с Францией, были созданы механизмы взаимодействия", — подчеркнул собеседник агентства.
Мешков напомнил, что "несколько недель назад в Москве состоялось заседание Совета по сотрудничеству в области безопасности, так называемый 2+2: встреча министров иностранных дел и обороны" двух стран.
"Первая такая встреча состоялась именно по инициативе президентов Владимира Владимировича Путина и Жака Ширака. И потом на протяжении длительного времени это был один из ключевых внешнеполитических механизмов нашего взаимодействия. И отрадно, что этот механизм опять вернулся в активную фазу", — заключил дипломат.
Ширак, занимавший пост президента Франции с 1995 по 2007 год, ушёл из жизни утром в четверг в окружении своих родных. Бывшему главе государства было 86 лет.
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Комментарии1
В мире , Жак Ширак , Алексей Мешков , Владимир Путин , РИА Новости , Франция
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