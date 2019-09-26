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Американские СМИ предложили Европе «выбираться из украинской трясины» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Европе советуют «выбираться из украинской трясины»
Фото: РИА Новости
После 2014 года США, Европа и Россия стали зависимы от ситуации на Украине, существовавший тогда однополярный мир начал распадаться, и положение Европы сейчас зависит от того, как она отнесется к упадку США, пишет издание American Conservative.
Перевод статьи представлен «ИноТВ».
Американские политики до сих пор видят в России глобальную угрозу, но в Европе лучше разобрались в ситуации, после чего некоторые европейские лидеры пошли в более правильном направлении.
«Нет сомнений, что мы живем в конце эпохи западного мирового господства. Мы привыкли, что миропорядок с 18 века зиждется на этой гегемонии. Но ситуация изменилась и стала неустойчивой из-за ошибок, допущенных Западом в некоторых кризисах», — цитирует французского президента Эммануэля Макрона автор публикации.
Макрону удалось переосмыслить отношения России, США и Европы, говорится в статье.
По мнению Макрона, закат западной гегемонии может привести к развалу Евросоюза, если Европа не сможет приспособиться к новой действительности, отметил автор.
Бессмысленная напряженность и конфликты, о которых говорит Макрон — это реальность Европы сегодня, наглядным проявлением этой реальности служит высказывание командующего американскими ВВС в Европе генерала Джеффа Харригана о той угрозе, которую представляет для Европы укрепление российской военной группировки в Калининграде.
«Если нам придётся пойти туда, чтобы уничтожить, например, комплексную систему противовоздушной обороны Калининградской области, у вас не должно быть сомнений, что у нас есть планы таких действий. Мы готовимся к этому, мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы, и если дойдет до дела, мы будем готовы выполнить задачу», — сказал Харриган.
«Такова действительность, с которой Европа связала свое будущее. Это неразумно, и по крайней мере, Макрон это признает. Если ситуацию на Украине пустить на самотек, это приведет к возникновению тех самых конфликтов на земле Европы, которые станут предвестниками провала европейского эксперимента. Нам пока неизвестно, как Европа сумеет выбраться из украинской трясины. Но бесспорно то, что она обязана начать оттуда выбираться», — подытожил автор публикации.
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Комментарии7
В мире , Статьи , Джефф Харриган , Эммануэль Макрон , ЕС , США
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