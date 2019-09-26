Европе советуют «выбираться из украинской трясины»

Американские СМИ предложили Европе «выбираться из украинской трясины»

После 2014 года США , Европа и Россия стали зависимы от ситуации на Украине , существовавший тогда однополярный мир начал распадаться, и положение Европы сейчас зависит от того, как она отнесется к упадку США, пишет издание American Conservative.

Перевод статьи представлен «ИноТВ».

Американские политики до сих пор видят в России глобальную угрозу, но в Европе лучше разобрались в ситуации, после чего некоторые европейские лидеры пошли в более правильном направлении.

«Нет сомнений, что мы живем в конце эпохи западного мирового господства. Мы привыкли, что миропорядок с 18 века зиждется на этой гегемонии. Но ситуация изменилась и стала неустойчивой из-за ошибок, допущенных Западом в некоторых кризисах», — цитирует французского президента Эммануэля Макрона автор публикации.

Макрону удалось переосмыслить отношения России, США и Европы, говорится в статье.

По мнению Макрона, закат западной гегемонии может привести к развалу Евросоюза , если Европа не сможет приспособиться к новой действительности, отметил автор.

Бессмысленная напряженность и конфликты, о которых говорит Макрон — это реальность Европы сегодня, наглядным проявлением этой реальности служит высказывание командующего американскими ВВС в Европе генерала Джеффа Харригана о той угрозе, которую представляет для Европы укрепление российской военной группировки в Калининграде.

«Если нам придётся пойти туда, чтобы уничтожить, например, комплексную систему противовоздушной обороны Калининградской области, у вас не должно быть сомнений, что у нас есть планы таких действий. Мы готовимся к этому, мы учимся этому. Мы все время продумываем эти планы, и если дойдет до дела, мы будем готовы выполнить задачу», — сказал Харриган.