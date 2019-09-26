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Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог 

РИА Новости 24 минуты назад
Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп может принудить Украину к прямым переговорам с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе, считает политолог Владимир Корнилов.
Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский в среду провели встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Трамп выразил надежду, что лидеры России и Украины смогут встретиться и обсудить проблемы.
"Трамп дал понять, что он может сделать для украинского конфликта… Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, к прямым переговорам с Путиным, а Путин всегда говорил, что мир в Донбассе лежит исключительно через прямой диалог Киева с республиками, что и предусмотрено минскими соглашениями", — сказал Корнилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором".
Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Комментарии
В мире , Общество , Владимир Зеленский , Владимир Корнилов , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Верховная Рада , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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