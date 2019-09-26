Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог

"Трамп дал понять, что он может сделать для украинского конфликта… Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, к прямым переговорам с Путиным, а Путин всегда говорил, что мир в Донбассе лежит исключительно через прямой диалог Киева с республиками, что и предусмотрено минскими соглашениями", — сказал Корнилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.