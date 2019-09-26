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В Грузии оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией 

RT на русском + ещё 2 4 часа назад
В Грузии высказались о возобновлении авиасообщения с РФ
Фото: Pixabay
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что восстановление приостановленного российской стороной с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами было бы воспринято как шаг в правильном направлении.
«Как известно, решением России было временно приостановлено авиасообщение с Грузией и тогда мы дали этому соответствующую оценку», — цитирует Интерфакс Абашидзе.
Он отметил, что в случае, если Россия решит восстановить авиасообщение с Грузией, то это будет воспринято как шаг в правильном направлении.
«Подождём официального решения», — добавил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.
3 сентября в МИД Грузии заявили, что Тбилиси не намерен ограничивать работу российских компаний.
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В мире , Зураб Абашидзе , Сергей Лавров , МИД , Интерфакс , Грузия
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