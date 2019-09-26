В Грузии высказались о возобновлении авиасообщения с РФ

В Грузии оценили возможность возобновления авиасообщения с Россией

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает, что восстановление приостановленного российской стороной с 8 июля прямого авиасообщения между двумя странами было бы воспринято как шаг в правильном направлении.

«Как известно, решением России было временно приостановлено авиасообщение с Грузией и тогда мы дали этому соответствующую оценку», — цитирует Интерфакс Абашидзе.

Он отметил, что в случае, если Россия решит восстановить авиасообщение с Грузией, то это будет воспринято как шаг в правильном направлении.

«Подождём официального решения», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за восстановление авиасообщения между Россией и Грузией.