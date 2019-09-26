Зеленский удивился публикации разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют и его слова. Глава Украины до последнего думал, что Белый дом обнародует из телефонного разговора исключительно реплики американского лидера.

«Мы же с вами читали, что они хотят опубликовать текст беседы. Я думал, что они опубликуют свою часть», — приводит слова Зеленского УНИАН.

Он также добавил, что с ним по этому поводу никто не связывался, а сам он не знает, должно ли в таких случаях быть письменное разрешение, уточняет RNS.

При этом президент Украины отметил, что не против раскрытия своих слов, однако считает, что подобные разговоры должны все же оставаться частными.

«Вы знаете, есть геополитика, какие-то планы и прочее», — добавил Зеленский.

Беседа президентов состоялась в конце июля. На сайте Белого дома стенограмма появилась 25 сентября. Детали разговора Трампа и Зеленского стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента лидера США.