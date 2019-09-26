Брюссель ответил на упреки Трампа по Украине

Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине] с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует ее заявление издание Politico.

Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки. При этом, заметила Косьянчич, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».