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Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 

BFM.RU 1 час назад
Брюссель ответил на упреки Трампа по Украине
Фото: EPA
«Поддержка, оказываемая Европейским союзом Украине в течение последних 5 лет, была беспрецедентной и последовательной», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Европейской дипломатии Федерики Могерини Майи Косьянчич, сообщает РБК.
«С 2014 года ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали более €15 млрд в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ [на Украине] с четкими условиями для дальнейшего прогресса», — цитирует ее заявление издание Politico.
Она добавила, что ЕС определил собственный уровень финансовой поддержки. При этом, заметила Косьянчич, Брюссель тесно сотрудничает с США и другими союзниками «по поддержке Украины и защите ее территориальной целостности, суверенитета и независимости».
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В мире , Майя Косьянчич , Федерика Могерини , ЕС , Брюссель
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