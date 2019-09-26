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Трамп заявил, что у США в Венесуэле «все под контролем» 

РИА Новости 3 часа назад
Трамп: У США в Венесуэле «все под контролем»
Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп заявил, что США следят за всеми странами, которые могут "вести свои игры" в Венесуэле.
"Мы следим очень внимательно за ситуацией, в том числе и за другими странами, которые могут вести свои игры. У нас все под контролем", — сказал он на пресс-конференции.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
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В мире , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , Венесуэла , США
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