Германия захотела отменить санкции против России

«Ослабить шаг за шагом»: в ФРГ призвали к отмене санкций против России

Представитель партии канцлера Германии Ангелы Меркель Майк Моринг предложил ослабить санкции против России . По его мнению, Европа должна налаживать сотрудничество с Россией, став ее экономическим партнером. Экономические ограничительные меры были введены в 2014 году в связи с обострением конфликта на Украине и возвращением Крыма в состав России. Сейчас многие политики утверждают, что санкции не возымели должного успеха и предлагают их смягчить или отменить.

Санкции, введенные против России в связи с обострением конфликта на Украине, необходимо отменить до 2021 года, уверен глава отделения немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) в Тюрингии Майк Моринг, пишет издание Wirtschaft.

«Если будет видно, что там [на востоке Украины] происходит движение к разумному решению, [антироссийские] санкции могут шаг за шагом быть ослаблены», — обратил внимание представитель партии канцлера Германии Ангелы Меркель.

По его словам, в Тюрингии немецкие политики ждут развития диалога европейских стран с Россией, так как введенные Москвой ответные меры значительно вредят сельскому хозяйству Восточной Германии. «Это также вопрос о том, потеряет ли Европа Россию и Китай . Поэтому в ближайшее время должно быть какое-то движение по этому вопросу», — заявил Моринг.

По его мнению, Евросоюзу необходимо стать экономическим партнером Москвы. «Для нас было бы лучше вести бизнес друг с другом в зоне свободной торговли. Никто не ожидает, что это произойдет завтра, но должна быть какая-то перспектива», — добавил немецкий политик.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот, за которым последовал вооруженный конфликт на юго-востоке страны. В марте того же года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав России. Решение крымчан в ЕС и США не приняли. Обвинив Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины, европейские и американские власти ввели санкции, направленные, прежде всего, на нанесения ущерба экономике России.

Москва приняла ответные меры, запретив импорт продовольственных товаров из ряда государств Европы. Таким образом, Россия взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом власти страны неоднократно говорили и о том, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

Экономические ограничительные меры в отношении России ежегодно продлевают и расширяют. Так, в июне этого года Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции на полгода — до 31 января 2020 года. Ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного значения. Решение о продлении было принято единогласно всеми странами-участницами ЕС.

Санкции также затронули и дипломатические отношения между странами. В частности, приостановлены переговоры о безвизовом режиме. Кроме того, многим российским должностным лицам и предпринимателям запрещен въезд в страны ЕС, там также заморожены их активы.

При этом многие представители европейских государств отмечали, что эти ограничения так и не принесли за пять лет ожидаемого результата. В сентябре во время форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходил в Киеве, президент Финляндии Саули Ниинисте выразил мнение, что антироссийские санкции не показали свою эффективность.

«Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет», — предположил финский лидер.

К отмене санкций призывают и во Франции. Так, депутат Европарламента Тьерри Мариани предложил прекратить проведение санкционной политики в отношении России или смягчить ее.

«Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине», — сказал Мариани в эфире радиостанции France Info, отметив, что в этом вопросе поддерживает президента республики Эммануэля Макрона.

Однако украинские власти не приемлют такого подхода. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского , западным союзникам необходимо придерживаться санкций до победного конца, то есть до тех пор, пока «не будет мира».

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил он, назвав в этом контексте ограничительные меры «налогом ради мира».

«Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — приводит «Страна.ua» слова главы государства.

В то же время в Кремле считают, что санкции — это «обоюдоострое оружие», которое не приносит пользы ни одной из сторон и не способствует построению взаимовыгодных отношений между странами.