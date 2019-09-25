Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине. В ходе встречи с президентом США в Нью-Йорке Зеленский поблагодарил его за помощь Украине. «Спасибо за вашу поддержку, особенно сейчас, когда у нас две войны на Украине», — приводит RNS слова Зеленского. Первая война, по словам Зеленского, это борьба с коррупцией. В ней он пообещал одержать победу. «И мой приоритет — закончить войну в Донбассе и вернуть наши территории в Крыму и в Донбассе. Спасибо за вашу поддержку в этом», — добавил украинский лидер. Ранее, выступая на Генассамблее ООН , Зеленский заявил, что Россия уже пять лет воюет с Украиной в Донбассе.

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