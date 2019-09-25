Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский сообщил Трампу о двух войнах на Украине 

Рамблер 51 минуту назад
Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Дональду Трампу о двух войнах, которые ведутся на Украине.
В ходе встречи с президентом США в Нью-Йорке Зеленский поблагодарил его за помощь Украине.
«Спасибо за вашу поддержку, особенно сейчас, когда у нас две войны на Украине», — приводит RNS слова Зеленского.
Первая война, по словам Зеленского, это борьба с коррупцией. В ней он пообещал одержать победу.
«И мой приоритет — закончить войну в Донбассе и вернуть наши территории в Крыму и в Донбассе. Спасибо за вашу поддержку в этом», — добавил украинский лидер.
Ранее, выступая на Генассамблее ООН, Зеленский заявил, что Россия уже пять лет воюет с Украиной в Донбассе.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп похвалил Путина за Донбасс
Трамп похвалил Путина за Донбасс121
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли
Пока вы не уснули: у россиян отнимут земли49
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
«Нереально»: В НАТО ответили Путину567
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Умер Григорий Дервиз
Умер Григорий Дервиз2
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение