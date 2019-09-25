Зеленский принес в ООН не ту пулю

В 2016 году издание провело интервью со снайпером из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Ополченец с позывным Морячок признался, что именно он, спасая из-под огня своих товарищей, стрелял по пулеметному расчету Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором служил Слипак.

«Дистанция была до полукилометра. Наблюдал просто противника, фигуру человеческую. По характерному огню, по вспышкам, по трассерам определил местоположение пулеметчика и открыл огонь на поражение. После этого цель была подавлена», — рассказал снайпер.

Как пишет Life.ru, в ходе интервью ополченец не выпускал из рук свое оружие — снайперскую винтовку Драгунова калибром 7,62 миллиметра.

Сразу же после гибели Слипака украинские СМИ, в частности Depo.ua, писали, что он был застрелен из крупнокалиберной снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметра, получив смертельное ранение в нижнюю часть туловища. В ДНР о наличии такого оружия сообщали с 2017 года, но в сети есть публикации, согласно которым отдельные ополченцы уже в 2014 году имели 12,7-миллиметровые снайперские винтовки.

Ранее 25 сентября сообщалось, что во время выступления на Генассамблее ООН Зеленский показал пулю, уточнив, что именно ею был убит Василий Слипак. Украинский лидер добавил, что такой снаряд стоит всего 10 долларов, и сейчас — это стоимость человеческой жизни. По словам Зеленского, Слипак погиб, защищая Украину от российской агрессии.