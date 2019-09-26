Битва за Brexit: Джонсона прогонят с поста?

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден покинуть Генассамблею ООН в связи с решением Верховного суда Королевства о признании приостановки работы парламента незаконной. В результате 25 сентября состоялось первое за два недели заседание палаты общин, в ходе которого оппозиция призвала Джонсона покинуть пост. Премьер же продолжил гнуть свою линию скорейшего выхода из ЕС , со сделкой или без нее.

Обстановка в правительственных кругах Великобритании накаляется с каждым днем. 25 сентября премьер-министр Соединенного Королевства был вынужден прервать свой визит в Нью-Йорк , где он участвовал в работе Генассамблеи ООН. По данным агентства Reuters, рабочий график главы правительства был так резко изменен после того, как 24 сентября Верховный суд государства объявил незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента на пять недель.

Фактически таким образом суд признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в действиях премьера попытку отстранить их от определения хода Brexit.

«Верховный суд впервые в истории попросили вмешаться в процесс пророгации (приостановки работы. — «Газета.Ru») парламента. Без какого-либо неуважения к судебной власти я бы хотел сказать, что считаю ошибкой то, что суд посчитал возможным вынести решение по вопросу, который по своей сути является политическим», — сказал Джонсон.

Вечером того же дня он провел по телефону экстренное совещание с членами своего кабинета, а также разговор с королевой Елизаветой II . Тема диалога главы правительства с монархом не уточняется. Тот факт, что суд оспорил решение Джонсона, поставил королеву в неловкое положение, поскольку именно она дает премьеру разрешение на пророгацию.

В решении Верховного суда указано, что глава правительства мог ввести королеву в заблуждение, если объяснил ей свою просьбу так же, как и публично. Джонсон называл причиной длинной пророгации необходимость подготовить новую программу правительства. О том, что он собирается помешать парламенту вмешиваться в процесс Brexit, речи, разумеется, не шло.

Первое после продолжавшегося с 10 сентября перерыва заседание палаты общин состоялось 25 сентября.

В ходе него лидер оппозиционной правительству Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Бориса Джонсона подать в отставку после решения Верховного суда.

В этом главу лейбористов поддержали лидеры «Либеральных демократов» и Шотландской народной партии.

Корбин пообещал, что в случае прихода к власти лейбористов кризису вокруг Brexit будет положен конец, так как они предоставят народу право решать: выйти на хороших условиях или остаться в ЕС. «В течение трех месяцев после прихода к власти правительство лейбористов добьется от ЕС сделки на разумных условиях, которые мы многократно называли ЕС, профсоюзам и бизнесу: новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии защиты прав. В течение шести месяцев после прихода к власти мы поставим эту сделку на голосование, в то время как вторым вариантом ответа будет „остаться“ [в ЕС]», — сказал Корбин.

В ходе съезда Лейбористской партии 23 сентября ее члены выступили против изменения партийной политики по вопросу Brexit. Они проголосовали за то, что пока не будут безоговорочно поддерживать сохранение членства страны в составе Евросоюза. Сейчас эта политическая сила занимает нейтральную позицию в решении дальнейшей судьбы страны. На референдуме лейбористы планируют исходить из того, насколько вероятным будет выглядеть заключение выгодной для королевства сделки с Брюсселем.

Сам премьер-министр в ответ на призывы к нему подать в отставку во время вечернего выступления в Палате общин предложил парламентской оппозиции попытаться вынести вотум недоверия его правительству.

«Если официальная оппозиция действительно не испытывает доверия к правительству, то у нее будет шанс это доказать. До окончания сегодняшнего заседания палаты общин оппозиция может внести предложение провести вотум о доверии правительству. Вперед!» — сказал Джонсон, поставив под сомнение способность своих оппонентов пойти на решительные шаги.

Отвечая премьер-министру, Корбин заявил, что вопросы о доверии правительству и проведении внеочередных выборов должны решаться депутатами только после того, как премьер-министр попросит Брюссель отсрочить дату выхода страны из ЕС.

«Если он так хочет, чтобы состоялись выборы, то пусть попросит у ЕС об отсрочке Brexit, и будут ему выборы», — указал глава лейбористов.

Но Джонсон в очередной раз заверил, что выведет страну из Евросоюза 31 октября. Если это будет нужно, Brexit произойдет без соглашения, добавил он.

«Я хочу, чтобы Brexit был осуществлен, и народ хочет, чтобы мы вышли 31 октября… Я надеюсь, что мы выйдем с соглашением, но если будет необходимо, то мы просто выйдем», — сказал премьер.

По его словам, парламент «парализован», поскольку многие «просто не хотят Brexit».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Джонсон способен пойти на такой шаг. По его мнению, если бы оппозиция была уверена, что может отправить премьер-министра в отставку при голосовании в парламенте, она бы сделала это раньше.

«Вопрос в том, что до недавнего времени у Джонсона было достаточно устойчивое большинство. Сейчас большинства нет, но и непонятно, как поступать оппозиции», — сказал эксперт RT.

Если по итогам голосования Джонсон не покинет пост премьера, это будет означать, что «у него есть право на какие-то действия», отметил Брутер.