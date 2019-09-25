«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским

Согласно расшифровке , Трамп попросил Зеленского поговорить о ситуации с Хантером Байденом — сыном кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена — с адвокатом Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром

«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Все, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно», — также сказал Трамп.

Зеленский в ответ пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело о коррупции в компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Он также попросил у Трампа дополнительной информации по компании для прокурора Украины.

Кроме того, в ходе разговора Трамп обвинил европейские страны в недостаточном оказании помощи Украине. Он заявил, что Европа должна помогать Украине гораздо больше, а Германия для Украины «почти ничего не делает».

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Group. Джо Байден, занимавший в 2016 году пост вице-президента США, требовал от Киева проводить жесткую антикоррупционную политику и призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко , который в том числе расследовал коррупцию в Burisma. Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждает, что Хантер Байден замешан в отмывании 3 млн долларов на Украине.

Накануне демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена.