Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским 

Рамблер 1 час назад
Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает ТАСС.
Согласно расшифровке, Трамп попросил Зеленского поговорить о ситуации с Хантером Байденом — сыном кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена — с адвокатом Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Руди Джулиани и генпрокурором США Уильямом Барром.
«Ходит очень много разговоров о сыне Байдена, о том, что Байден прекратил судебное преследование. Многие хотят разобраться в этом. Все, что вы сможете сделать вместе с генпрокурором [по этой ситуации], было бы замечательно», — также сказал Трамп.
Зеленский в ответ пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело о коррупции в компании Burisma, в которой работал Хантер Байден. Он также попросил у Трампа дополнительной информации по компании для прокурора Украины.
Кроме того, в ходе разговора Трамп обвинил европейские страны в недостаточном оказании помощи Украине. Он заявил, что Европа должна помогать Украине гораздо больше, а Германия для Украины «почти ничего не делает».
Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.
Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Group. Джо Байден, занимавший в 2016 году пост вице-президента США, требовал от Киева проводить жесткую антикоррупционную политику и призывал к отставке генпрокурора Юрия Луценко, который в том числе расследовал коррупцию в Burisma. Адвокат Трампа Руди Джулиани утверждает, что Хантер Байден замешан в отмывании 3 млн долларов на Украине.
Накануне демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена.
Комментарии7
В мире , Видео , США , Юрий Луценко , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Уильям Барр , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
«Нереально»: В НАТО ответили Путину106
ЧП в Тромсе: горит российский траулер
ЧП в Тромсе: горит российский траулер25
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги
Муж Заворотнюк впервые высказался о состоянии супруги23
России предсказали аномальную зиму
России предсказали аномальную зиму150
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский23
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
01:30
«А где наш ответ?»: Соловьева разозлил Зеленский
Общество
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
01:30
«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе
Общество
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
03:25
«Наслаждайтесь»: Лоза показал интимное фото
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение