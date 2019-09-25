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Bild выяснил, зачем Трампу наличные в заднем кармане: всему виной его щедрость 

RT на русском 7 часов назад
Зачем Трампу наличные в заднем кармане?
Фото: RT на русском
При посадке в самолёт ветер приподнял полу пиджака Трампа, и все увидели, что в заднем кармане брюк президент носит пачку 20-долларовых банкнот. Но зачем, если его расходы оплачивает государство? Этот вопрос так взволновал американцев, что лидеру Белого дома пришлось объясняться. Выяснилось, что всему виной щедрая натура Трампа: он слишком любит давать чаевые. Действительно, после собранных за пару дней $15 млн на предвыборную кампанию не грех дать лифтёру $20 на чай, соглашается немецкий таблоид Bild.
Кризис в отношениях с Ираном, торговая война с Китаем, переговоры по ядерной программе с Северной Кореей, судебный процесс о налоговых декларациях, неприятности с Калифорнией из-за климата, предвыборная борьба, подготовка к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН — у Дональда Трампа сейчас забот полон рот, пишет немецкий таблоид Bild. Однако больше всего американцев на этой неделе занимал один вопрос: почему у президента полны ещё и карманы — причём полны наличных денег?
Когда президент США в среду поднимался на борт своего самолёта в Калифорнии, ветер перекинул ему галстук через плечо и приподнял полу пиджака его костюма. Именно в этот момент фотографу удалось сделать кадр, который привлёк к себе столько внимания, сообщается в статье. Как поясняет издание, дело в том, что из заднего кармана брюк Трампа торчала пачка 20-долларовых банкнот.
Интернет сразу забурлил: почему президент носит с собой пачку наличных денег? Эта тема наделала столько шума, что лидеру США пришлось выступить перед журналистами в Белом доме и прояснить ситуацию. Оказалось, что, поскольку он больше не использует кредитные карты — накладные расходы американского президента берёт на себя государство, — Трамп перестал носить с собой портмоне. А дальше в дело вмешалась его щедрая натура, пишет Bild.
Когда репортёры спросили американского президента, всегда ли его карманы набиты наличными, Трамп ответил на этот вопрос утвердительно — после чего достал пачку 20-долларовых купюр и продемонстрировал её всем присутствующим.
«Я больше не ношу с собой кошелёк, потому что мне уже давно не нужно пользоваться кредитными картами, — пояснил Дональд Трамп. — Но я люблю давать чаевые в отелях. Я вам говорю, возможно, президент и не должен этого делать. Но мне нравится давать чаевые в отелях и так далее».
Также американский президент прокомментировал и фотографию, послужившую причиной бурных обсуждений содержимого его карманов.
«Это забавно. Ветер высоко задрал пиджак. Очевидно, у прессы хорошие камеры», — отметил Трамп.
После этого он тут же проявил свою предпринимательскую натуру, заявив:
«Парень, это отличный снимок. Я могу войти в долю?»
Немного наличных — это пустяк для мультимиллиардера, заехавшего в Калифорнию, чтобы собрать «чаевые» за свою работу, отмечает Bild. Проведя целый ряд мероприятий, он только за два дня собрал $15 млн пожертвований на свою избирательную кампанию. После такого и лифтёру $20 на чай дать не жалко, заключает немецкий таблоид.
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Комментарии1
В мире , Статьи , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Bild , Иран , Китай , КНДР
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