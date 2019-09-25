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Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России 

Газета.Ru + ещё 8 46 минут назад
В Германии призвали снять санкции с России
Фото: РИА Новости Украина
Председатель отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии на востоке ФРГ Майк Моринг призвал постепенно снять с России санкции. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
По его словам, это процесс надо начать уже сейчас — до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.
"Первые шаги должны быть в этом легислатурном периоде бундестага", — пояснил Моринг.
Он также добавил, что отмену антироссийских санкций можно привязать к восточной Украине, так как там возможно движение.
Политик подчеркнул, что в случае прихода к разумному решению, санкции можно постепенно, шаг за шагом, ослаблять.
Ранее евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции.
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В мире , Бундестаг , Германия , Тюрингия
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