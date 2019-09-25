В Германии призвали снять санкции с России

Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России

Председатель отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в Тюрингии на востоке ФРГ Майк Моринг призвал постепенно снять с России санкции. Об этом сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, это процесс надо начать уже сейчас — до следующих выборов в бундестаг в 2021 году.

"Первые шаги должны быть в этом легислатурном периоде бундестага", — пояснил Моринг.

Он также добавил, что отмену антироссийских санкций можно привязать к восточной Украине, так как там возможно движение.

Политик подчеркнул, что в случае прихода к разумному решению, санкции можно постепенно, шаг за шагом, ослаблять.

Ранее евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции.