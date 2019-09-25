Польша раскритиковала сближение Словакии с Россией

В Польше раскритиковали сближение Словакии с Россией

Сотрудничество Словакии Россией по проекту газопровода «Северный поток — 2» усугубляет раскол между странами «вышеградской группы» — Польшей Чехией , Словакией и Венгрией . Такое мнение выразили специалисты Польского института международных отношений. В их докладе, с текстом которого ознакомился RT, отмечается, что Варшаве необходимо искать новых партнёров, чтобы противостоять возможному смягчению политики ЕС по отношению к Москве . Как отмечают российские эксперты, Польша приносит собственную экономическую выгоду в жертву солидарности с США , поэтому её и не устраивает подход Словакии, которая исходит из своих реальных интересов.

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики раскритиковали подход Словакии к отношениям с Россией. По мнению аналитиков PISM, позиция Братиславы усугубляет раскол внутри «вышеградской группы» — союза Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. При этом разладу больше всего способствует решение словацких властей сотрудничать с РФ по проекту газопровода «Северный поток — 2».

«Новая позиция Словакии по «Северному потоку — 2» усугубляет раскол среди стран «вышеградской четвёрки». Венгрия теперь не единственный участник группы, из-за которого она не может прийти к единой позиции», — говорится в докладе аналитического центра, с текстом которого ознакомился RT.

Авторы документа считают, что правительство Словакии вопреки позиции президента страны Зузаны Чапутовой реализует «политику разрядки» в отношении Москвы. Об этом, например, свидетельствуют заявления премьер-министра Петера Пеллегрини о готовности присоединиться к новому газопроводу.

«Словакия стремится сохранить за собой статус страны — транзитёра российского газа, поэтому она и выступила против строительства «Северного потока — 2». Однако в силу роста вероятности того, что проект будет доведён до конца, Пеллегрини отказывается от данного подхода», — поясняют сотрудники польского института.

В июне после рабочего визита в Россию Пеллегрини сообщил, что Словакия готовится стать частью «Северного потока — 2», когда газопровод начнёт действовать. Однако стоит отметить, что всего за месяц до этого он встретился с президентом США Дональдом Трампом и в совместном заявлении политики выступили против строительства «Северного потока — 2», назвав проект «геополитическим оружием».

«Исходят из трезвых интересов»

Стремление балансировать между Западом и Россией свойственно небольшим европейским странам, которые находятся между центрами силы и пытаются найти в этом преимущества, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

В настоящий момент в Словакии осознают выгоду от участия в газовых проектах с Россией, отметил Почта в беседе с RT. Однако такая политика не устраивает соседнюю Польшу, ориентированную на интересы Соединённых Штатов.

«Польша приносит в жертву собственную экономическую выгоду для утопических политических целей, ради странной солидарности с США. С этих позиций в Варшаве осуждают Словакию, которая исходит из трезвых и реальных интересов», — рассказал эксперт.

Как пояснил RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин , сейчас Словакия получает топливо по газопроводу, идущему через Украину. Если подача газа сократится или полностью остановится, возникнут проблемы, придётся перекупать его у других стран. Здесь встаёт вопрос цены, логистики, инфраструктуры.

«Получается, что словакам выгоднее сразу присоединиться к «Северному потоку — 2». Поэтому у них нет необходимости примыкать к политизированной позиции Польши», — добавил он.

Варшава теряет союзников

Словакия и Россия, скорее всего, будут и дальше укреплять взаимоотношения в экономической сфере, считают польские аналитики. Исходя из этого, они предлагают Варшаве искать союзников за пределами «вышеградской группы», чтобы противостоять возможному смягчению политики Евросоюза в отношении Москвы.

«Несмотря на то что партии, представленные в правительстве Словакии, придерживаются разных мнений насчёт сотрудничества с Россией, весьма вероятно, что нынешний курс на разрядку будет сохраняться. В частности, потому, что его поддерживает словацкая общественность. В связи с этим Польше необходимо искать партнёров, выступающих против изменения политики ЕС в отношении России, за пределами «вышеградской четвёрки», — говорится в материале.

Среди участников «вышеградской группы» не только Словакия, но и Венгрия с Чехией высказываются за нормализацию отношений с Россией, а также поддерживают строительство газопроводов. Так, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что проект «Северный поток — 2» соответствует национальным интересам его республики.

«Северный поток — 2» для Чехии экономически выгоден. Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идёт по дну Балтийского моря. Из-за этого Польше нельзя получить плату за транзит. И уже совершенно точно я не вижу причин, почему «большой заокеанский брат» должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели», — сказал чешский лидер.

Между тем власти Венгрии потребовали от Евросоюза не препятствовать строительству «Турецкого потока». Более того, по словам главы венгерского МИД Петера Сийярто , Будапешт выступает за диалог с Россией, основанный на взаимном доверии и уважении.

У традиционных союзников Польши более прагматичный подход к РФ, заметил политолог Юрий Почта. По его мнению, в Чехии, Венгрии и Словакии доминируют трезвость и ответственное поведение политиков.

«Во многих европейских странах осознают перспективы сотрудничества с таким влиятельным и богатым природными ресурсами соседом, как Россия. Только люди, живущие сиюминутными интересами, могут отказываться от этого ради похвалы или одобрения со стороны заокеанских политиков», — подчеркнул Почта.

Исторически стабильные отношения

Среди признаков потепления в словацко-российских отношениях польские исследователи называют «осмотрительную реакцию» Петера Пеллегрини на действия РФ, якобы направленные «против стран НАТО », и отказ от высылки российских дипломатов после инцидента в британском Солсбери, где произошло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Словакия оказалась единственным государством «вышеградской группы», которое не приняло меры против России в знак солидарности с Лондоном.

«Хочу всех вас заверить, что Словакия будет поступать ответственно. Но, с другой стороны, мы декларировали ясно, что не будем поддаваться никакому давлению и делать излишние театральные жесты», — заявил по этому поводу словацкий премьер-министр.

Напомним, что в прошлом году Великобритания обвинила РФ в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако доказательств тому и конкретных улик до сих пор не было представлено.

«Спустя почти полтора года после событий в Солсбери с бывшим офицером российской военной разведки и его дочерью никакой вразумительной информации о ходе расследования инцидента российская сторона от официального Лондона так и не получила», — напомнили недавно в посольстве России в Великобритании.

Власти Словакии также поддержали возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и критиковали эффективность антироссийских санкций, добавили в Польском институте международных отношений.

В июле депутат Национального совета Словакии Петер Марчек отметил, что рестрикции против Москвы «оказывают негативный эффект на экономику не только Словакии, но и остальных стран ЕС». Он планировал внести в парламент республики проект резолюции об отмене санкций.

По словам словацкого премьер-министра Петера Пеллегрини, Братислава заинтересована в поисках новых возможностей для развития сотрудничества с Москвой, несмотря на существующую сложную международную политическую ситуацию. Российская сторона, в свою очередь, тоже открыта к диалогу.

«Хотел бы отметить, что между нашими странами сложились традиционно доверительные и дружеские отношения, это отражается и на хозяйственных связях. Считаем вашу страну одним из важных наших партнёров в сфере экономического взаимодействия», — заявил ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с Пеллегрини.

Российско-словацкие контакты характеризуются стабильностью. Достаточно длительное время между Москвой и Братиславой не было конфликтов, напомнил политолог Николай Топорнин.