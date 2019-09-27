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Мадуро заявил, что получил от России «полную поддержку» по ВТС 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Мадуро заявил о «полной поддержке» по ВТС от России
Фото: РИА Новости
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что получил от России "полную поддержку… во всех сферах военно-технического сотрудничества".
"Мы получили полную поддержку России и президента Владимира Путина во всех сферах военно-технического сотрудничества… Венесуэла имеет одну из самых продвинутых систем вооружений в мире", — заявил Мадуро по прилете из Москвы в аэропорту Каракаса. Трансляция выступления доступна в его Twitter.
"Мы обсуждали с президентом Путиным эту тему, и он подтвердил полную поддержку со стороны России, чтобы Венесуэла могла усилить свою обороноспособность, свою систему вооружений для защиты суверенитета и национального мира", — добавил венесуэльский лидер.
В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с Путиным. По итогам стороны согласовали план взаимодействия в области экономического и промышленного развития, рассказал ранее Мадуро. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры обсуждали также военно-техническое сотрудничество, оно "продолжается".
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В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Венесуэла
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