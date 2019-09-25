Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США 

РИА Новости 1 час назад
Президент Кубы сравнил с геноцидом политику США
Фото: AFP 2019 / Philippe Huguen
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес назвал жестоким и подобным геноциду усиление блокады со стороны США.
"Правительство США ведёт жестокую политику, похожую на геноцид, по усилению блокады и финансовому преследованию, а также препятствует поставкам топлива на Кубу", — заявил политик в Twitter.
Ранее Диас-Канель говорил, что США шантажируют компании и грузоперевозчиков, которые работают с Кубой. По его словам, действия США разрушительным образом сказываются на доставке продуктов питания в стране, общественном и служебном транспорте, электрогенерации в часы наивысшего потребления.
В начале года госсекретарь Майк Помпео объявил, что США со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. Все президенты США последовательно откладывали действие этого закона из-за возражений стран, имеющих экономические отношения с Кубой.
Глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини заявила, что решение США ввести в действие положения закона о применении санкций против компаний, работающих с Кубой, подрывает трансатлантическое доверие, ЕС намерен защищать себя от таких односторонних мер.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Комментарии
В мире , США , Фредерика Могерини , ЕС , Куба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто послание Путина странам НАТО
Раскрыто послание Путина странам НАТО8
США не дали визы еще одной российской делегации
США не дали визы еще одной российской делегации
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября10
Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк
Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк2
Скандал в ГА ООН: дочь Трампа забыла о нижнем белье
Скандал в ГА ООН: дочь Трампа забыла о нижнем белье42
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение